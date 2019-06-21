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الجمعة 21/يونيو/2019 - 04:51 م

تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية

تميمة توت وكأس البطولة
هبه عويضه
dostor.org/2680536

في إحدى أزقة منطقة المنشية بوسط الإسكندرية، وبداخلها السوق التجاري الشهير، انتشرت العديد من التصميمات الجديدة لتناسب الاحتفال ببطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، حيث انتشرت بجانب الأعلام المصرية القبعات والمزامير"، بالإضافة إلى "زمزمية" مصنوع من البلاستيك، لمجسم لكأس البطولة الإفريقية.

"التقاليع الجديد بتجذب الزبائن" هكذا تحدث محمد حسين، صاحب محل للطباعة، متابعًا: أعمل في مهمة الطباعة منذ 30 سنة، وكل مناسبة لها عملها، ففي هذه الأيام بمناسبة كأس الأمم الإفريقية، يكون الطلب على طبع التيشرتات بصور اللاعبين وخاصًة محمد صلاح، بخلاف البوسترات التي تعلق في الكافيتريات، والمقاهي، والمنازل.

وأضاف بأن بجانب عمله الأصلي في الطباعة، يفرش البضاعة الخاصة بالمناسبات، مثل "الزمامير والقبعات والأعلام، وكأس البطولة الذي بداخله زمزمية والذي يطلبه الأطفال ليكون معهم أثناء مشاهدة المباريات".

أعلام للدول المشاركة بجانب علم مصر، علقت أمام إحدى المحلات بسوق لعب الأطفال بالمنشية، فما أن تخطو بقدميك داخل المحل حتى يقابلك الزي الخاص، بتميمة إفريقيا "توت" معلق أسفله كرة القدم ويعتليه "غطاء رأس توت عنخ أكون الفرعونية".

يقول محمود البلتاجى صاحب المحل، أنه لا بد من مواكبة العصر، والتقاليع الجديدة التي تطرأ على الاحتفالات، فلكل شخصية ذوق خاص، وطلب يبحث عنه.

وأضاف أن الإعلام الخاصة بالدول المشاركة، يكون عليها الطلب من المقاهي، والكافتيريات، أما علم مصر فهو الحصان الأسود، فلا يوجد كبير أو صغير يحضر مباريات كأس الأمم إلا وكان يحمل علم مصر.

وأوضح أن تقاليع هذا العام لم تتغير كثيرًا، فقط في شكل " القبعات" وكانت موجودة من قبل لكن هناك تغير في الشكل بسبب شكل التميمة الخاص بالبطولة.

وأشار إلى أن حركة البيع ازدهرت آخر 4 أيام، فالكل أصبح يتسابق على الظهور في أبهى صورة، خاصة أن استاد الإسكندرية سيشهد مباريات المجموعة الثانية، وهو يعد حدثا كبيرًا يجعل عروس البحر محطًا للأنظار.

تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
تميمة "توت" وكأس البطولة مقصد الجماهير المصرية والإفريقية بالإسكندرية
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