القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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تقارير ومتابعات
الجمعة 21/يونيو/2019 - 04:49 م

ساعات قبل المباراة.. المقاهي وبائعو الأعلام في أتم الاستعداد

ساعات قبل المباراة..
رضوي عبدالغني
dostor.org/2680533

تنطلق اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر، والتي تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، والمقرر أن تنتهي في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

ويفتتح المنتخب الوطني الأول البطولة بمواجهة زيمبابوي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساءً.

وفي وسط ذلك هناك استعدادات من جانب آخر للبطولة في الشوارع والمقاهي في القاهرة والمحافظات.

وفي ذلك الإطار قال عمر أحمد، صاحب مقهى:" اليوم ده بيكون فيه شغل كتير، ماتشات المنتخب مهمة جدًا للمصريين، والكل بيحب يتابعها على القهاوي، بنجهز شاشات كبيرة في الماتشات دي، والأجواء بتكون جميلة جدًا والكل بيشجع بصوت واحد، وان شاء الله البطولة تكون لينا".

وتابع أحمد عصام، بائع أعلام: "علم مصر بيكون الوحيد اللي بيتباع في الوقت ده، احنا كمصريين بنحب بلدنا أوي وبنحب نشجعها، وبإذن الله محمد صلاح واللعيبة الرجالة هيجيبوا البطولة، تحيا مصر تحيا مصر".

وأضاف حسن بيومي، موظف: "بنحب نتفرج على المنتخب في القهوة خاصة في الماتشات المهمة، الأجواء بتكون جميلة ورياضية جدًا، غير ماتشات الأهلي أو الزمالك، كلنا بنشجع مصر وهتكسب البطولة خاصةً أنها على أرضنا، وده هيسهلها، ولاعيبتنا رجالة وقدها".

ساعات قبل المباراة.. المقاهي وبائعو الأعلام في أتم الاستعداد
ساعات قبل المباراة.. المقاهي وبائعو الأعلام في أتم الاستعداد
ساعات قبل المباراة.. المقاهي وبائعو الأعلام في أتم الاستعداد
ساعات قبل المباراة.. المقاهي وبائعو الأعلام في أتم الاستعداد
ساعات قبل المباراة.. المقاهي وبائعو الأعلام في أتم الاستعداد
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