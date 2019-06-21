استجابة لـ"الدستور".. التنمية المحلية: لجنة تفتيش لدعم حملة "المحلة لازم تنضف"

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية عن قيام قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، بشن حملة مفاجئة في مدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، للتأكد من جدية حملة "المحلة لازم تنضف"، بهدف تقديم المساعدات اللازمة.



وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه "تم التواصل مع محافظة الغربية، استجابة لما نشرته جريدة الدستور، للمطالبة بمساندة الحملة وتبنيها، وتقديم المساعدات والاحتياجات التي تضمن استمرار الحملة، في مواصلة أعمالها التنموية".



وأوضح المصدر أنه تم "تشكيل لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، للقيام بحملات مفاجئة، بعد الحصول على موافقة من وزير التنمية المحلية"، مؤكدا أنه تم النزول إلى الشوارع بمدينة المحلة الكبرى، والتواصل مع الشباب وأصحاب مبادرة "المحلة لازم تنضف"، والاستماع إلى مطالبهم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.



وأشار إلى أنه "تمت مخاطبة مجلس مدينة المحلة الكبرى بضرورة دعم الحملة وتسخير المعدات والمركبات لخدمة المبادرة وتنفيذها على أكمل وجه، وتكليفه بإزالة المعوقات التي تواجه الحملة، وتقديم المساعدات والاحتياجات الضامنة لإنجاح حملة المحلة لازم تنصف، لتنفيذ رؤية الدولة والارتقاء بالمظهر الخارجي للمحافظات".



وأكد المصدر على متابعة اللجنة لأعمال الحملة، ومطالبة مجلس المدينة بإعداد تقرير دوري عن النتائج، وإزالة العقبات التي تقف حائلًا أمام نجاحها.



وأشار إلى أن وزارة التنمية النهاية تتبنى المبادرات التنموية، وتهدف إلى تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظات.