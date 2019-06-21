بدء حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط.. غدًا

تنطلق بمحافظة أسيوط، غدا، الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتستمر حتى 9 يوليو المقبل.



وقال محافظ أسيوط، إن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع محافظة أسيوط أنهت كافة الاستعدادات لعملية التحصين مع وضع برنامج زمني للمرور على القرى والمراكز.



وقال الدكتور خالد حسن محمد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابتة بكل قرية وتوزيع باقي أعضاء اللجان للتحصين بالمنازل لتحصين الماشية لتجنب خطورة المرض.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه وللأغنام 11.25 جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل.



وناشد مدير المديرية جميع المربيين الاستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين.