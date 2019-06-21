القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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01:01 م

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الجمعة 21/يونيو/2019 - 03:47 م

كيف تصل إلى استاد القاهرة من خلال خطوط المترو الثلاثة؟

كيف تصل إلى استاد
علا غزال
dostor.org/2680445

يشهد اليوم استاد القاهرة الدولى أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء، وتسهيلا على المواطنين للوصول إلى الاستاد نقدم كل ما تحتاج معرفته عن المواصلات التي يمكنك من خلالها الوصول في السطور التالية.

إذا كنت ستستقل مترو الأنفاق بالخط الأول الذي يمتد من حلوان وحتى المرج فيمكنك التبديل فى محطة الشهداء ومن ثم استقلال الخط الثاني للوصول إلى محطة العتبة ومن ثم استقلال الخط الثالث للمترو وحتى محطة الاستاد والتي تبعد عن الاستاد بما يقرب من 500 متر فقط.

وتكلفة التذكرة في حال استقلال الخط الأول وحتى الخط الثالث عشرة جنيهات فقط لا غير.

إذا كنت ستستقل مترو الأنفاق من الخط الثاني فيمكنك التبديل فى المحطة التبادلية العتبة وحتي محطة الاستاد وزمن الوصول من العتبة وحتى الاستاد ما يقرب من 20 دقيقة فقط.

وتكلفة التذكرة من الخط الثاني وحتي الخط الثالث لعدد ال 9 محطات 5 جنيهات فقط لا غير أما الـ 16 محطة 7 جنيهات فقط لا غير.

إذا كنت ستستقل الخط الثالث مباشرة، فالتذكرة تكلفتها 5 جنيهات فقط لاغير.

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