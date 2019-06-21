مهاتير محمد: قللت من حجم تحديات حكم ماليزيا

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إنه قلل من حجم تحديات حكم البلاد قبل فوزه المفاجئ بالانتخابات العام الماضي.

وأضاف مهاتير في مقابلة مع قناة بلومبرج في بانكوك خلال قمة بلومبرج الخامسة للاستثمار في آسيان: "لقد قللت من حجم (التحديات)، لأننا كنا في الخارج ولم نحصل على أي معلومات عما كان يحدث في الداخل. إننا نواجه وقتًا عصيبًا للغاية في التعامل مع الأضرار التي لحقت بالأمور المالية وكذلك الجرائم التي تم ارتكابها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



وقال مهاتير إن بنك جولدمان ساكس قدم "تعويضًا ضئيلًا" في مقابل الأضرار الكبيرة التي أحدثها، مشيرًا إلى أنه غير متأكد من مصير الأموال المفقودة جراء فضيحة صندوق التنمية الماليزي.



وتمتد الفضيحة المحيطة بصندوق التنمية الماليزي من الولايات المتحدة إلى سويسرا، حيث وصلت إلى أعلى مستويات السياسة الماليزية بينما ورطت مجموعة جولدمان ساكس في أول قضية جنائية.



ورفع مهاتير المبلغ الذي يريد استرداده من صندوق التنمية الماليزي إلى 7 مليارات دولار، بعد أن قال من قبل إنه طلب 5. 4 مليار دولار، بحسب تقدير ممثلي الادعاء العام الأمريكيين للأموال التي اختفت من صندوق الدولة.



وتمكنت الدولة الواقعة شرقي آسيا من استعادة أقل من 500 مليون دولار حتى الآن.



وكان مهاتير ذكر في مايو الماضي، أنه ينتظر ردا من بنك جولدمان ساكس قبل أن يقرر ما إذا كان سيتخذ إجراء قانونيا ضد البنك بسبب رسوم "مرتفعة للغاية" على بيع سندات صندوق التنمية الماليزي.