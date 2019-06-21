والدة زانيولو تكشف موقفه من الرحيل عن روما

كشفت فرانشيسكا كوستا، والدة نيكولو زانيولو، نجم روما الشاب، عن موقف نجلها من الرحيل عن صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية، خلال الفترة الحالية.

وقالت فرانشيسكا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "ابني كان قريبا جدًا من دي روسي، لأنه كان مرجعية في غرفة خلع الملابس، وكان قائد روما السابق قريبًا منه، زانيولو سيبقى في روما طالما يريد النادي ذلك".

وأضافت: "ابني فتى هادئ، حقق نجاحًا مفاجئًا ولم يكن من السهل إدارته نفسيًا، لاعب مثله يحتاج أيضًا إلى مدرب نفسي، ودي فرانشيسكو كان يقوم بهذه المهمة على النحو الأمثل، مع قدوم رانييري، اختلفت الأمور قليلا، وعلى سبيل المثال، قام بتغيير دوره ولعب في مراكز ليست مثالية له".

وفيما يخص شائعات طلبه تعديل عقده مع روما، قالت: "من المؤلم أن تقرأ أشياء مثل هذه، كل هذا غير صحيح، هو لا يفكر في ذلك لكنه يركز فقط على تأدية عمله".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت زانيولو بالرحيل عن روما، في ظل رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد معه.

