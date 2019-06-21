كأس الأمم الإفريقية تضاعف أرباح الباعة الجائلين

استعد الشعب المصري، لانطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث اختلفت مظاهر الاستعدادات داخل الشارع المصري، فقد زينت المقاهي، لاستقبال الزبائن قبل موعد المباراة، وامتلأت الشوارع ببائعي أعلام مصر، وازدهرت تجارة الملابس الرياضية، حيث إن الاطفال والكبار، قاموا بشراء بعض التيشرتات الخاصة بكرة القدم، ومن المفترض أن تبدأ البطولة اليوم 21 يونيو، وتنتهي يوم 19 يوليو.



والتقى "الدستور" عددًا من بائعي الأعلام المتواجدين بالشوارع لمعرفة مدى الإقبال على شراء الأعلام، والتي جاءت على النحو التالي، قالت إحدى السيدات الموجودات بمنطقة كورنيش شبرا، إنها اشترت بعض الأعلام من أحد المصانع وتقوم ببيعها منذ أمس الأول، وذلك لأن معظم الشعب المصري يقوم بالاحتفال بعلم مصر، لافتة إلى أن التوافد على شراء الأعلام أمس وأمس الأول كان قليلًا جدًا، أما منذ صباح اليوم فقد أصبح التوافد على شراء الإعلام كثيرًا وهناك طلب عليه.



وتابعت أن الكمية الموجودة لديها قد نفدت في أول اليوم، ولكنها أرسلت ابنها لشراء كمية أكبر حتى تكمل اليوم، وتعود في نهاية اليوم بالكثير من النقود وتشاهد الماتش مع أسرتها.



وقال محمد خالد طالب جامعي يقوم ببيع الأعلام على كورنيش النيل، إنه منذ عدة أيام قام بشراء بعض الأعلام بالمشاركة مع أخيه أحمد، وقام بعض جيرانه بشراء الأعلام منه، فتحول الموضوع من شراء الأعلام للاحتفال إلى مشروع يتكسب منه، لافتًا إلى أن نسبة الشراء معقولة منذ أول النهار، وذكر أنه في انتظار المزيد من البيع والشراء.



وقال سيد إبراهيم، أحد الباعة الموجودين بميدان التحرير: إنه في الأساس يعمل بورشة ميكانيكا، ولكنه خلال أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية قام بإجازة من العمل بالميكانيكا، لأن بيع الأعلام مربح بالنسبة له وغير مرهق مقارنة بالعمل في الميكانيكا قائلًا: "رزق الأعلام كتير وربنا يرزقنا بالحلال".