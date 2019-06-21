الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي نظيريه الصيني والروسي على هامش قمة العشرين

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن سيلتقي مع رئيسي الصين وروسيا، على هامش قمة العشرين المُقرر عقدها في اليابان الأسبوع المُقبل.



وذكر المكتب الإعلامي أن مون سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جي بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال يومي 28 و29 من شهر يونيو الجاري.. حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وأضاف أن الرئيس الكوري الجنوبي سيلتقي مع رئيس الوزراء الكندي جستين ترودو والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.



وقد يركز مون خلال اجتماعه مع بوتين وشي على إدراك النوايا الحقيقية لدى كوريا الشمالية، حيث أعلن، في وقت سابق، أنه سيسعى، خلال قمته المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تسليط الضوء على ضرورة انعقاد قمة ثالثة بين نظيره الشمالي كيم جونج أون وترامب.



يُذكر أن الرئيس الصيني عقد قمة بالأمس مع كيم حول مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، كما التقى كيم أيضًا مع بوتين في أبريل الماضي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.



وأتت هذه القمم في ظل حالة الركود التي تشهدها المحادثات النووية بين الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم بالعاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.