بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في منطقة الخليج

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في الخليج، وما حدث مع البرلمانيين الروس في جورجيا.



وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "إن الرئيس الروسي بحث أثناء الاجتماع الوضع في الخليج، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم العميق حيال التوتر القائم حاليا"، موضحا: "إن بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي يدعون جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ويحذرون من الخطوات غير المدروسة، التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والاستقرار العالمي".



وأشار إلى أن بوتين بحث أيضا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الاستفزاز الذي أثارته العناصر المتطرفة في جورجيا ضد البرلمانيين الروس، مؤكدا أن المشاركين في الاجتماع وصفوا ما حدث ضد الوفد الروسي في جورجيا بالظاهرة الخطيرة للغاية.