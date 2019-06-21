أولبرايت: مستعدون لدعم تونس على المستويين السياسي والاقتصادي

استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، صباح اليوم الجمعة، بدار الضيافة بقرطاج، مادلين أولبرايت، رئيسة مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، على رأس الوفد المُشارك في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المعهد المنعقد بتونس.



وأكدت مادلين أولبرايت في تصريحات صحفية اليوم، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرا وتناول أهمية المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس وأهمية تنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم، معبرة عن استعداد المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي لدعم تونس على المستويين السياسي والاقتصادي.



وأوضحت أولبرايت أن اختيار تونس لتنظيم اجتماع مجلس إدارة المعهد يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه للتجربة الديمقراطية التونسية المتميّزة في المنطقة، مؤكدة التزامه بمواصلة مواكبة هذه التجربة من خلال دعم قدرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تونس التي تتميز بإمكانيات كبيرة وتُوفر فرصا واعدة.