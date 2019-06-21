الاتحاد التونسي يكشف أسباب تدريب المنتخب في غياب الإعلاميين

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا شرح فيه أسباب إجراء تدريبات منتخب تونس وراء أبواب مغلقة في غياب حتى البعثة الإعلامية التونسية، وذلك استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2019، التي تنطلق اليوم الجمعة في مصر.

وجاء في بيان الاتحاد التونسي ما يلي: "الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد على إيلائها مسألة تركيز اللاعبين الأولوية القصوى مع ضمان حقوق جميع الأطراف، لذا فقد تقرر أن تكون حصة غدًا السبت مغلقة".

وأضاف: "سيقع تمكين الصحفيين من بعض التصريحات مع إمكانية تصوير انطلاق الحصة التدريبية، اليوم الجمعة، وذلك انطلاقا من الساعة 17 و30 دقيقة إلى حدود الساعة 17 و 45 دقيقة".

وتابع البيان: "أما الحصة التدريبية ليوم الأحد المقبل، فستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، كما تقتضي التراتيب الجاري بها العمل".

وأردف: "أما فيما يتعلق بكواليس المنتخب وأمام عدم اقتناء هذه الحقوق من طرف المؤسسات الإعلامية، فسوف تحرص دائرة الإعلام بالجامعة لإنتاج مادة إعلامية تتعلق بكواليس المنتخب خلال كان 2019، ووضعها للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الإعلاميين التونسيين المتواجدين في مصر عبروا، أمس، عن استيائهم الكبير من عدم تمكينهم من متابعة تدريبات نسور قرطاج.

