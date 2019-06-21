السيطرة على حريق في مطعم امتد إلى الأسطح المجاورة بأسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط في السيطرة على حريق نشب بمدخنة أحد المطاعم بحي غرب دون خسائر في الأرواح.



كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارا من محمد البشير رئيس حي غرب، يفيد نشوف حريق في مدخنة أحد المطاعم بشارع التحرير المتفرع من شارع يسري راغب، مما أدى إلى انتشار الحريق فى عدد من أسطح العقارات المجاورة.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.



وقال شهود العيان بالمنطقة إن الحريق نشب في مدخلنة المطعم ثم انتقل إلى عدد من الأسطح المجاورة له ولم تقع أية إصابات بشرية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.