مرجعيات دينية لبنانية: نعتز بعلاقات الصداقة بين بيروت والرياض

أعربت مرجعيات دينية لبنانية عن اعتزازهم بعلاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي بينهما على نحو من شأنه تعزيز الاستقرار.



جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة عضو المجلس صالح بن منيع الخليوي وعدد من أعضاء المجلس، والذي يزور لبنان حاليا، على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن.



وأكد رئيس الوفد السعودي ضرورة استمرار تعزيز ودعم "العلاقات التاريخية والعريقة" بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية والشعبية.



من جانبه، أثنى بطريرك الموارنة على علاقات "الصداقة الوطيدة" التي تجمع السعودية ولبنان، مشيدا بقرار المملكة رفع الحظر عن مجيء رعاياها إلى لبنان، ومعربا عن أمله في أن يسود السلام منطقة الشرق الأوسط.



من جانبه، أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن لبنان يرتبط بعلاقات أخوية مع الشعب السعودي، وأن زيارة وفد مجلس الشورى إلى لبنان، تعزز علاقات الأخوة والمودة بين الشعبين الشقيقين.



ونوه رئيس المجلس الشيعي الأعلى باحتضان المملكة العربية السعودية للبنانيين المقيمين فيها، والذين يعتبرون السعودية "وطنا ثانيا لهم ويسهمون في ازدهار المملكة ويحظون بمودة إخوانهم وأهلهم في السعودية".



من جهته، أعرب شيخ عقل الطائفة الدرزية عن اعتزازه بالعلاقات "الأخوية التاريخية" مع السعودية وقيادتها، وفي مقدمهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال: "السعودية وقفت إلى جانب لبنان في العديد من المحطات السياسية والوطنية والإنسانية إبان الضغوط التي تعرض لها والمحن التي مر بها، حيث كانت المملكة تبادله الوفاء والحرص على سيادته وعروبته ووحدته الوطنية وحفظ أمنه واستقراره".