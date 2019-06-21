البحرين تدين بشدة تفجير بغداد الإرهابي

أدانت البحرين بشدة، اليوم الجمعة، العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بغداد بالعراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.



وأكدت وزارة خارجية البحرين- وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"- تضامن البحرين مع العراق ضد الإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في جهودها الرامية لحفظ الأمن والاستقرار، مشددة على موقف البحرين الراسخ الرافض لشتى صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله.



وكانت مصادر بالشرطة العراقية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن الانفجار الذي وقع بمسجد شرق بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.