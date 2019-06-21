"القوى العاملة": توافر أكثر من 100 فرصة عمل بشركة تصنيع أعلاف

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر أكثر من 100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات تصنيع أعلاف الدواجن، إحدى شركات القطاع الخاص، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 12 مشرف مبيعات، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة من 3 سنوات، إلى 5 سنوات، وذلك للحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.



كما تحتاج الشركة، 15 مندوب مبيعات، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات، وذلك للحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.



كما تطلب الشركة، 15 سائق درجة ثانية، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، و15 فني صيانة، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة من 3 سنوات، إلى 5 سنوات.



كما تتضمن الوظائف، 50 عامل مزارع، على ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط، أو محو أمية.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 0238642401، أو 01060333350، والتواصل مع المدير المسئول هشام حافظ، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، منطقة التنمية الصناعية.