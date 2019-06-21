القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 03:38 م

السعودية: أكثر من 7.6 مليون شخص أدوا العمرة هذا الموسم

السعودية: أكثر من
dostor.org/2680421

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي تشمل إصدار 7.667.529 تأشيرة حتى تاريخ 17 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.442.756 معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271.409 معتمر، منهم 146.807 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 124.602 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 7.171.347 معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.952 موظف، منهم 9.068 من الذكور، و1.884 من الإناث.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.597.471 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 709.914 ، وسجل وصول 135.371 عبر المنافذ البحرية، موضحة أن أكثر الجنسيات قدومًا كانت بالترتيب: باكستان 1.674.606، تلتها إندونيسيا 974.650، بعدها الهند 652.322، ثم مصر 541.951، والجزائر خامسًا 365.754 ، وتأتي بعدها كل من: اليمن 339.493، تركيا 328.076، العراق 279.902، ماليزيا 279.902، والسودان 216.537.

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