الرئيس الفلبيني يحذر من خطورة ادعاءات بكين في بحر الصين الجنوبي

حذّر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، الصين، من أن دولا أخرى يمكن أيضا أن تبدأ في الإعلان عن سيادتها على المياه القريبة من أراضيها إذا ما استمرت بكين في ادعاءاتها بالسيادة على كامل البحر.



وقال دوتيرتي، إنه يعتزم الحديث مطولا بشأن خطورة الادعاءات الصينية خلال قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، عاصمة تايلاند، التي تبدأ اليوم الجمعة، وتختتم أعمالها بعد غد الأحد.



وقال الرئيس، قبيل توجهه إلى تايلاند للمشاركة في القمة: "سؤالي إلى الصين، نحن أصدقاء، ولكن.. هل من قبيل الصواب للصين أن تدعي سيادتها على محيط؟".



وأضاف: "إنه أمر بسيط، يمكن لكم الادعاء بالسيادة على المحيط.. قولوا ذلك لي الآن، وسوف أدعي سيادتي عليه أيضا".



وقال دوتيرتي: إذا كان الوضع كذلك، فيمكن للولايات المتحدة بالتالي ادعاء سيادتها على ثلث المحيط الهادئ، والفلبين على بحر سولو، ودول أخرى على المسطحات المائية القريبة منها.



وأوضح الرئيس الفلبينين: "أنا الآن أفكر في الادعاء بسيادتنا على بحر سولو، ولا يمكن لكم المرور من خلاله دون الحصول على إذن مسبق مني، هذا هو الخطر".



وتدعي الصين سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو ممر بحري رئيسي غني بالموارد المائية والمعدنية، وتدعي كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان سيادتها على أجزاء من البحر أيضا.