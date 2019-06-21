رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في الدقهلية مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا

رفعت مديرية الصحة في الدقهلية درجة الاستعداد في جميع المستشفيات تزامنًا مع انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 في مصر التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل ويشارك فيها 24 منتخبًا.



وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم توفير أدوية ومستلزمات بقيمة ثلاثة ملايين جنيه لأقسام الطوارئ والأقسام الحرجة في المستشفيات وتوافر كميات كافية من "قرب الدم"، ومشتقاته في جميع بنوك الدم تحسبًا لأي طارئ، وتجهيز فرق الانتشار السريع في المستشفيات للتدخل الفوري في حالة وقوع أي حادث.



وأوضح أنه تم تجهيز قافلة طبية متنقلة بمجموعة من أطباء الطوارئ والعظام والجراحة والباطنة والتمريض ومجهزة بالأدوية والمستلزمات الطبية للحالات الطارئة وجاهزة للانتشار السريع، فضلا عن تجهيز فرق للانتشار السريع لمعاونة المحافظات المجاورة في حالة الاحتياج إليها.



وأكد التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة؛ لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في هذه الأماكن وبالقرب منها.

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة في أماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة وتستمر هذه الأعمال لحين انتهاء البطولة.