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رياضة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 03:33 م

مدرب سيدات تشيلى يدافع عن لاعبته بعد إهدارها فرصة التأهل

مدرب سيدات تشيلى
وكالات
dostor.org/2680410

دافع مدرب منتخب تشيلي للسيدات، خوسيه ليتيلر، عن جميع لاعباته بعد الخروج من منافسات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، وتحديدًا عن لاعبة الوسط، فرانسيسكا لارا، التي أهدرت فرصة التأهل التاريخى لدور الـ16.

وكان منتخب تشيلي يحتاج للانتصار بنتيجة 3-0 على منتخب تايلاند في لقاء أمس، لكى يتأهل كصاحب أفضل مركز ثالث، حيث تحصل على ضربة جزاء في أواخر الشوط الثاني، وهو متقدم بنتيجة 2-0، إلا أن اللاعبة لارا، 28 عاما، أهدرت الكرة بتسديدة نحو العارضة، أهدرت معها بطاقة التأهل التي ذهبت لثالث المجموعة الأولى منتخب نيجيريا.

ومنذ انطلاق صافرة نهاية المباراة، دخلت لاعبة فريق إشبيلية الإسباني في نوبة بكاء، وسط محاولات من المدرب ليتيلر، 53 عامًا، لتهدئتها، بينما حرض على الدفاع عنها عبر صحيفة "لا برينسا أوسترال" التشيلية، قائلا: "لا يمكن لوم أي لاعبة، لأنهن قدمن أنفسهن إلى الحد الأقصى للحصول على النتيجة التي نحتاجها".

وأضاف: "أنها مشاعر مختلطة، لأننا كنا نحتاج لخطوة واحدة، ولكن قبل كل شيء، لقد عمل الجميع بشكل جاد ومسئول، لقد حاولوا تقصير المسافات التي تفصلنا عن الآخرين لسنوات، ليحققن تقدمًا كبيرًا".

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