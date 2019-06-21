"أبطال صنعوا النصر" بثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة المتنوعة بثقافة الإسماعيلية، فأقامت مكتبة السبع أبار حوارًا ثقافيًا بعنوان "أبطال صنعوا النصر"، أدارته ندى عليان عبدالرحمن، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجلاء.



كما نظمت مكتبة حي السلام حوارًا ثقافيًا بعنوان "فداكي يا بلدي" وذلك بدار أحباب الرحمن بالإسماعيلية، تحدث خلالها المحاضر عن عيد الجلاء، موضحًا أنه يوم خروج آخر جندى إنجليزى من الأراضى المصرية، نتيجة اتفاقية الجلاء بين مصر وإنجلترا.



نظم الفرع مجموعة من الأنشطة في ذكرى الشاعر حافظ إبراهيم، ففي نادي الأدب بالقنطرة شرق أقيمت أمسية شعرية لأهم أعماله، بحضور الشاعر عماد الخطيب، كما أعدت مكتبة على الراعى معرض كتب لأهم أعمال الشاعر، ونظم نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق ورشة تعليم كتابة للأطفال.



اختتم قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات ورشة الطباعة على الورق تدريب الفنانة سماح على، التى أقيمت فى الفترة من ٢٠:١٦ يونيو الجارى.