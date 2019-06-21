استقرار أسعار العملات العربية أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وسجل سعر الدينار الكويتي 54.70 جنيه للشراء، و55.21 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.52 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الريال العماني نحو 43.18 جنيه للشراء و43.51 جنيه نحو للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.42 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع.



وسجل الدينار البحريني نحو 44.10 جنيه للشراء، و44.43 جنيه للبيع؛ وفق بيانات البنك الأهلي المصري.



وسجلت العملات جميعها تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات هذا الأسبوع بعد نجاح السياسة النقدية لمصر عبر الإصلاحات الاقتصادية.