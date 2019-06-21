الهضبة يقابل جمهوره بـ"ناموس" 25 يونيو الجارى

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيًا ضخمًا بمدينة "Nammos Mykonos" "ناموس ميكونوس" باليونان في الـ25 من يونيو المقبل.



ويقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه مثل "كل حياتي، يتعلموا، أحلى وأحلى" وغيرها من الأغاني.



يذكر أن الهضبة يحيى بشكل سنوي إحدى حفلاته الصيفية في هذه المدينة، حيث رافقته العام الماضي الفنانة دينا الشربيني، وقدم حفلا آخر خلال عام 2017 لاقى نجاحًا كبيرًا.



وطرح عمرو دياب مؤخرا ألبوم "كل حياتي" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات ومبيعات مرتفعة، وفي سياق آخر بدأ الهضبة التحضير لألبومه الجديد، والمقرر أن يطرحه صيف 2019 الجاري، ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.