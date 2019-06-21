الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعقد مؤتمره العام لانتخاب رئيس جديد

افتُتِحَت اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أعمال المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلى جدول أعماله نقطة أساسية تتمثل في انتخاب رئيس جديد للاتحاد خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد، أحد أبرز مؤيدي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



وشارك في المؤتمر أكثر من 500 مندوب إلى جانب الأمين العام للاتحاد الذي أعلن أنه لن يترشح لمنصب الأمين العام لفترة جديدة، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 1997.



ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين 522 مندوبا يمثلون مؤسسات الاتحاد عبر مختلف الولايات، من بينهم مسؤولي حوالي 30 اتحادا لمختلف القطاعات المهنية، حيث سيتم انتخاب القيادة الجديدة للاتحاد وتقييم حصيلة نشاطات المركزية النقابية للسنوات الماضية.



وسيخرج المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "عدالة اجتماعية - سلم- تضامن"، بالعديد من التوصيات واللوائح تعتبر ورقة طريق لنشاطات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.