الملعب التونسي يتعاقد مع منتصر الوحيشى لمدة موسم

تعاقدت إدارة الملعب التونسي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي مع المدرب منتصر الوحيشي لمدة موسم، من أجل الإشراف على الفريق خلال الموسم الجديد.



وسبق لمنتصر الوحيشي، خوض عدة تجارب تدريبية في أندية مستقبل قابس والبنزرتي والنجم الساحلي.

ويضم الجهاز الفني للملعب التونسي، المدرب المساعد صابر عبد اللاوي، وسامي زميط مسئول المتابعة والتقييم، والمعد البدني شمس الدين القينوبي، ومساعده أيمن زطال، ومدرب الحراس صفوان الحيدري.



يذكر أن الملعب التونسي، تناوب على تدريبه خلال الموسم المنقضي، محمد المكشر وشكري الخطوي ومحمد العياري.