14 مواجهة بين مصر وزيمبابوي قبل افتتاح أمم أفريقيا 2019

تنطلق اليوم الجمعة النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بلقاء يجمع بين المنتخب المصري ونظيره منتخب زيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقبل لقاء اليوم، هناك تاريخ طويل من اللقاءات التي جمعت بين المنتخبين، حيث التقى الفراعنة مع منتخب المحاربين في 14 مواجهة، منها 11 رسمية و3 وديات، وحقق منتخب مصر الفوز في 8 مباريات، وخسر لقاءين، بينما حسم التعادل 4 مباريات.

والتقى المنتخب المصري مع زيمبابوي في 7 مناسبات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أعوام 1984، و1992، و1993، و2013 ، وخاض المنتخبان مواجهتين في دورة الألعاب الأفريقية 1995، وعلى مستوى الوديات فكانت في 3 مرات فقط.

وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين عام 2013، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية مقابل هدفين.