مدربة أمريكا تنفى إصابة مورجان

أكدت الأمريكية جيل إيليس، مدربة منتخب أمريكا للسيدات، للإعلام الأمريكي عدم تعرض المهاجمة أليكس مورجان، لإصابة خطيرة ستؤثر على مشوارها في كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.



وكانت المدربة إيليس قد قررت إخراج متصدرة قائمة الهدافات في البطولة مورجان، 29 عامًا، في نهاية الشوط الأول من مباراة أمس الخميس، ضد منتخب السويد، ضمن ختام منافسات المجموعة السادسة، بعد أن تعرضت لضربة في قدمها إثر احتكاك مع إحدى لاعبات الخصم.



خروجها المبكر أفزع الإعلام الأمريكي، بسبب أن منتخب بلادهم تنتظره مواجهة صعبة مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية منتخب إسبانيا، في دور 16، لتطمئن المدربة إعلام بلادها عبر الموقع الرياضي الأمريكى "سبورتينج نيوز"، قائلة "تعرضت أليكس لضربة، وأعتقد أنها تعاملت مع هذه الحادثة بذكاء".



وأضافت: "من المهم أن نجعل مباراتنا خالية من المخاطر، عبر حماية اللاعبات للأدوار المقبلة".



يذكر أن مواجهة أمريكا مع إسبانيا، ضمن دور الـ16، ستجرى يوم الإثنين المقبل، على ملعب أوجيست دولون.

