أسهم هونج كونج تسجل أفضل أداء أسبوعي بـ7 أشهر

تراجعت مؤشرات الأسهم في هونج كونج بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية هي الأفضل في نحو 7 أشهر.



واستطاعت هونج كونج تخطي اضطرابات سياسية في منتصف هذا الشهر على خلفية تعليق مشروع قانون تسليم المجرمين بعد مظاهرات عنيفة شهدتها البلاد.



وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "هانج سينج" في بورصة هونج كونج بنحو 0.3 % ليغلق عند 28473.7 نقطة.



لكن في الوقت نفسه، سجل مؤشر هانج سينج مكاسب بنحو 5 % أو ما يوازي 1355 نقطة تقريبًا في جلسات الأسبوع الخمسة، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر الماضي.



وساهمت هذه المكاسب الأسبوعية في مؤشر هونج كونج في أن يهزم كافة المؤشرات الـ93 الأخرى التي يتبعها مؤشر "بلومبرج".



وبالنسبة لمؤشر هانج سينج تشاينا إنتربرايز للشركات الصينية، فأغلق على استقرار عند مستوى 10921.47 نقطة لكنه سجل أرباحًا بنحو 4.8 % في الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم.



وباعتبارها واحدة من أكبر أسواق الأسهم في آسيا، فإنه ينظر إلى هونج كونج على أنها مقياس لتوقعات السيولة العالمية ومخاوف الاقتصاد الكلي.



واستقرت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.8106 دولار هونج كونج.