القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
محافظات
الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:17 م

محافظة الجيزة: جهزنا 124 شاشة عرض لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا

محافظة الجيزة: جهزنا
مصطفى علم الدين
dostor.org/2680236

جهزت محافظة الجيزة 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مجانا.

وانتهت من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي ستقام بمصر بدأ من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال اللواء أحمد راشد، إنه تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى، لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة، لإزالة أي معوقات، والتأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.

وحددت المحافظة، أماكن الشاشات بالميادين ومراكز الشباب بالمشابك وخرطة عاصم وكفر طهرمس وصفط اللبن ومركز شباب مصر بحي بولاق الدكرور، ومراكز شباب جزيرة الدهب وساقية مكي والمنيب وإمبابة، بأحياء جنوب وشمال الجيزة، ومراكز شباب نادى وراق الحضر ووراق العرب وطناش وجزيرة محمد وجزيرة الوراق بحى الوراق.

كما سيتم وضع شاشات في مراكز شباب نادى يخت القاهرة ونادى يخت الجيزة والنادى المصري للتجديف وأولاد علام وأرض اللواء وميت عقبة والحوتية ونادى العجوزة وكفرنصار وكعبيش والسيسي ومنشأة البكارى وكفر الجبل والتعاون بأحياء الدقى والعجوزة والهرم.

وكذلك مراكز شباب مدينة الصف وجنوب الصف والفهميين والديسمى ونجوع العرب والشوبك الشرقى وعرب القميعى وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، ومراكز شباب وميادين البدرشين وميت رهينة وسقارة وأبوصير والعزيزية والشنباب والمرازيق وكفر زهران والطرفاية ونازلة الشوبك والشوبك الغربى وأبورجوان قبلى وأبورجوان بحرى ومزغونة ودهشور وزاوية دهشور منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية

منذ أقل من شهر

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان

منذ أقل من شهر

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

منذ أقل من شهر

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

منذ أقل من شهر

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

الآن

لخدمة البطولة الإفريقية.. المترو يمدد ساعات العمل بدءًا من اليوم

الموافقة الصريحة شرط.. نص المادة 2 من قانون حماية البيانات الشخصية

الرئيس الموريتانى: قطر دولة راعية للإرهاب.. ولست نادمًا على قطع العلاقات معها

الصوت والضوء: عروض مجانية للمنتخبات المشاركة بالأمم الإفريقية

ads
ads
الأكثر قراءة

قس يحضر صلاة الجمعة في ميت غمر (فيديو)

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

ألبومات الصور

كورنيش الإسكندرية يرحب بالضيوف الأفارقة بالأعلام واللافتات

بالصور.. استئصال ورم متضخم من مفصل الركبة لمريض بالغربية

منطقة محمد النني بالمحلة تستعد لاستقبال لقاء الفراعنة الأول

بالصور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

رياضة

مدرب مدغشقر: لا نمتلك الخبرة الكافية في كأس الأمم الإفريقية

"هلال القدس" يعقد أولى صفقاته للموسم الجديد

الملعب التونسي يتعاقد مع منتصر الوحيشى لمدة موسم

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

قس يحضر صلاة الجمعة في ميت غمر (فيديو)

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

الرئيس نيوز

الإعلام البريطاني يحذر من اندلاع "حرب ناقلات نفطية" جديدة

من كيب تاون إلى القاهرة.. شباب إفريقي يقطعون المسافة في طائرة من صنع أيديهم من أجل "الكان"

إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة استطلاع ثانية على متنها 35 أمريكيا

اللص.. أردوغان في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تدخل على خط الأزمة الإيرانية الأمريكية

كشكول

الأحد.. فتح باب التقديم بوظائف مدارس ٣٠ يونيو

"السكة الحديد"تعلن عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الصناعية للنقل

"كشكول" يكشف كواليس تزوير درجات الإعدادية بـ"إيتاي البارود"

تزوير نتيجة إعدادية إيتاى البارود تطيح برئيس الكنترول

تعرف على الدورات التدريبية بـ"حاسبات ومعلومات" عين شمس

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

اخسر وزنك بطريقة سهلة و"جديدة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎