محافظة الجيزة: جهزنا 124 شاشة عرض لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا

جهزت محافظة الجيزة 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مجانا.



وانتهت من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي ستقام بمصر بدأ من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال اللواء أحمد راشد، إنه تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى، لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة، لإزالة أي معوقات، والتأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.



وحددت المحافظة، أماكن الشاشات بالميادين ومراكز الشباب بالمشابك وخرطة عاصم وكفر طهرمس وصفط اللبن ومركز شباب مصر بحي بولاق الدكرور، ومراكز شباب جزيرة الدهب وساقية مكي والمنيب وإمبابة، بأحياء جنوب وشمال الجيزة، ومراكز شباب نادى وراق الحضر ووراق العرب وطناش وجزيرة محمد وجزيرة الوراق بحى الوراق.



كما سيتم وضع شاشات في مراكز شباب نادى يخت القاهرة ونادى يخت الجيزة والنادى المصري للتجديف وأولاد علام وأرض اللواء وميت عقبة والحوتية ونادى العجوزة وكفرنصار وكعبيش والسيسي ومنشأة البكارى وكفر الجبل والتعاون بأحياء الدقى والعجوزة والهرم.



وكذلك مراكز شباب مدينة الصف وجنوب الصف والفهميين والديسمى ونجوع العرب والشوبك الشرقى وعرب القميعى وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، ومراكز شباب وميادين البدرشين وميت رهينة وسقارة وأبوصير والعزيزية والشنباب والمرازيق وكفر زهران والطرفاية ونازلة الشوبك والشوبك الغربى وأبورجوان قبلى وأبورجوان بحرى ومزغونة ودهشور وزاوية دهشور منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.