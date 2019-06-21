مدافع غانا: سنعود بلقب كأس الأمم الإفريقية

أكد المدافع الغاني، جوناثان منساه، أن لاعبي النجوم السوداء سيجعلون غانا فخورة خلال مشاركتهم في النسخة الـ32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، في مصر.

وأضاف لاعب كولومبوس الأمريكي، في تصريحات صحفية خضنا 3 أسابيع في معسكر بدبي ولعبنا مباراتين وديتين مع ناميبيا وجنوب إفريقيا، ورغم الهزيمة من ناميبيا والتعادل مع جنوب إفريقيا، لكن أصبحنا جاهزين تمامًا لخوض منافسات البطولة".

وتابع جوناثان "هدفنا واضح وهو جعل الجماهير الغانية فخورة بلاعبيها في البطولة القارية التي تسضيفها مصر واستعادة اللقب الغائب منذ 37 عامًا".

وتلعب غانا في المجموعة السادسة التي تستضيفها محافظة الإسماعيلية مع منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

ويستهل المنتخب الغاني مشواره في الكان بمواجهة بنين يوم 25 يونيو المقبل.

