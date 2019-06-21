تراجع فى أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

قال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، نادى نجيب، إن هناك تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الجمعة.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن هذا التراجع بسبب زيادة الطرح من الذهب في البورصة

بكميات كبيرة، مما تسبب في تراجع منتصف التعاملات.



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن عيار 21 سجل نحو 648 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو555 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 727 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب سعر 5176 جنيهًا، وسجلت الأوقية العالمية نحو 1398 جنيهًا.



وشكل الذهب جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة، والتي تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع؛ بسبب ختم الدمغة والذي لا يتم قبوله خارج البلاد.