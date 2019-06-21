ثروات الأفراد حول العالم ترتفع بأقل وتيرة في 5 سنوات

ارتفعت ثروات الأفراد حول العالم خلال العام الماضي بأقل وتيرة في 5 سنوات، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية.



وكشفت البيانات الصادرة عن شركة "بوستنج كونسلتنج جروب"، أمس الخميس، أن الثروات الشخصية العالمية زادت بنحو 1.6 % في العام الماضي، مقابل ارتفاع بنحو 7.5 % في 2018.





وكان متوسط نمو الثروة الشخصية العالمية على مدار الفترة من 2013 حتى 2017 بلغ مستوى 6.2 %.



وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية شهدت في العام الماضي أسوأ أداء منذ 10 سنوات، خاصة في الربع الأخير من العام.



وأضافت: "لأول مرة منذ الأزمة العالمية نجد نمو الثروات سالبًا عندما نأخذ في الاعتبار كل تلك العوامل".



ووفقًا للتقرير فإن إجمالي الثروة المالية للأشخاص حول العالم لاتزال عند مستوى ضخم وهو 205.9 تريليون دولار.



كما أن بعض الأرقام الفردية أظهرت أداءً قويًا فزادت ثروات الأفراد في إفريقيا بنحو 8.9 %، وبنسبة 7.1 % في آسيا.



ولكن في الوقت نفسه أظهرت أداءَ ضعيفًا في بعض المناطق الأخرى مثل شرق أوروبا حيث لم ترتفع الثروات هناك إلا بنحو 0.6 %.



وارتفع عدد الأفراد المليونيرات بنسبة 2.1 % في العام الماضي ليصل إلى 22.1 مليون شخص.



وشهدت الولايات المتحدة تواجد أكبر عدد من المليونيرات عند 14.9 ألف فرد، تليها الصين عند 4.3 ألف فرد، ثم ألمانيا عند 2.3 ألف فرد.