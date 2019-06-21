وصول 265 بطاقة تموين جديدة إلي الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن وصول 265 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات علي مدار الـ20 يومًا الماضية.



وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، في بيان صحفي، استلام البطاقات من الوزارة وتسليم البطاقات للإدارات التموينية لمركز بلاط، لمركز باريس، لمركز الفرافرة،الداخلة، والخارجة، ولمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، ولمكتب تموين قرية المنيرة شمال واحة الخارجة.



وأضاف "معاذ"، أنه جري التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف، في أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.