القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
محافظات
الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:14 م

وصول 265 بطاقة تموين جديدة إلي الوادي الجديد

وصول 265 بطاقة تموين
محمد علي مهدي
dostor.org/2680229

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن وصول 265 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات علي مدار الـ20 يومًا الماضية.

وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، في بيان صحفي، استلام البطاقات من الوزارة وتسليم البطاقات للإدارات التموينية لمركز بلاط، لمركز باريس، لمركز الفرافرة،الداخلة، والخارجة، ولمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، ولمكتب تموين قرية المنيرة شمال واحة الخارجة.

وأضاف "معاذ"، أنه جري التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف، في أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ سنة

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ سنة و نصف

محافظ الوادي الجديد: نتجه لـ«تصنيع» التمور بدلًا من تصديرها

منذ سنتين

طرح 1900 فدان للاستثمار الزراعي في الوادي الجديد

الآن

المترو: السرعة "طبيعية".. ومدة الرحلة من العتبة للاستاد 20 دقيقة

لخدمة البطولة الإفريقية.. المترو يمدد ساعات العمل بدءًا من اليوم

الموافقة الصريحة شرط.. نص المادة 2 من قانون حماية البيانات الشخصية

الرئيس الموريتانى: قطر دولة راعية للإرهاب.. ولست نادمًا على قطع العلاقات معها

ads
ads
الأكثر قراءة

قس يحضر صلاة الجمعة في ميت غمر (فيديو)

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

ألبومات الصور

كورنيش الإسكندرية يرحب بالضيوف الأفارقة بالأعلام واللافتات

بالصور.. استئصال ورم متضخم من مفصل الركبة لمريض بالغربية

منطقة محمد النني بالمحلة تستعد لاستقبال لقاء الفراعنة الأول

بالصور.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

رياضة

مدرب مدغشقر: لا نمتلك الخبرة الكافية في كأس الأمم الإفريقية

"هلال القدس" يعقد أولى صفقاته للموسم الجديد

الملعب التونسي يتعاقد مع منتصر الوحيشى لمدة موسم

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

قس يحضر صلاة الجمعة في ميت غمر (فيديو)

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

الرئيس نيوز

الإعلام البريطاني يحذر من اندلاع "حرب ناقلات نفطية" جديدة

من كيب تاون إلى القاهرة.. شباب إفريقي يقطعون المسافة في طائرة من صنع أيديهم من أجل "الكان"

إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة استطلاع ثانية على متنها 35 أمريكيا

اللص.. أردوغان في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تدخل على خط الأزمة الإيرانية الأمريكية

كشكول

الأحد.. فتح باب التقديم بوظائف مدارس ٣٠ يونيو

"السكة الحديد"تعلن عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الصناعية للنقل

"كشكول" يكشف كواليس تزوير درجات الإعدادية بـ"إيتاي البارود"

تزوير نتيجة إعدادية إيتاى البارود تطيح برئيس الكنترول

تعرف على الدورات التدريبية بـ"حاسبات ومعلومات" عين شمس

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

اخسر وزنك بطريقة سهلة و"جديدة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎