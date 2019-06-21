خام برنت يرتفع 6% في أسبوع بفعل مخاوف من هجوم أمريكي على إيران

ارتفع خام برنت إلى ما يزيد علي 65 دولارا للبرميل ويتجه لتحقيق صعود نسبته 6% هذا الأسبوع بفعل مخاوف من شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، مما سيعطل تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، التي توفر ما يزيد عن خُمس الإنتاج العالمي من النفط.



وبحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.2 دولار أو 1.6 % إلى 65.47 دولار للبرميل. وقفز برنت 4.3 % يوم الخميس، وارتفع نحو ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع محققا أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو واحدا % إلى 57.63 دولار للبرميل. وصعد الخام الأمريكي القياسي 5.4 % يوم الخميس ويتجه صوب الارتفاع 10% منذ بداية الأسبوع.



وقال جيسون جاميل المحلل لدى جيفريز ”أسعار الخام ترتفع بفعل تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية تقول الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي“.



وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة المسيرة فوق أراضيها.



وأبلغ مسؤولان إيرانيان رويترز أن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.



وقال المسؤولان إن إيران ردت بالفعل بالقول إن أي هجوم ستكون له عواقب إقليمية ومحلية. كما قالا إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يرفض إجراء محادثات مع واشنطن لكنهما أضافا أنهما سينقلان الرسالة الأمريكية إليه.



كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الجمعة، أن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران لكنه تراجع عن القرار.



وترتفع التوترات بسبب العقوبات الأمريكية على إيران التي قلصت صادرات النفط من ثالث أكبر منتج في أوبك وتحمل واشنطن طهران مسؤولية سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وهو ما تنفيه إيران.