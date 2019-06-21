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الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:13 م

الأنبا بطرس فهيم: المنيا تحتاج لإطلاق منابر تنويرية

الأنبا بطرس فهيم
الأنبا بطرس فهيم
ماريان رسمى
dostor.org/2680225

قال الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، إن المنيا فى أمس الحاجة إلى إطلاق منابر تنويرية وتوعوية وتنموية بشكل واسع، حتى تستطيع التغلب على مشكلاتها، خاصة أنها محافظة طاردة للسكان، نظرًا لمعاناتها من الفقر والبطالة، رغم غناها بالمقومات الزراعية والتعدينية والسياحية.

وأشار مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن أفضل طريقة للتنوير وتصحيح المفاهيم هى مشاركة المسلمين والمسيحيين معًا فى الأعمال الخدمية والتنموية، لأن هذه الأمور تحظى بردود أفعال رائعة من الناس.

وأضاف: فى إحدى التجارب، وجدنا الأطفال فى المدارس سعداء جدًا باستقبال أحد مشايخ الأزهر ومعه قسيس، وكان كل منهما يعلم الأطفال دين الآخر.

يذكر أن الأنبا بطرس فهيم، بدأ حياته راعيًا للأغنام فى أسرة أرثوذكسية بإحدى قرى محافظة المنيا، ثم تحول للكنيسة الإنجيلية، قبل أن يستقر فى رحاب الكاثوليكية التى سُيم فيها كاهنًا وتدرج فى سلكها الكهنوتى.

ولد الأنبا بطرس في 3 يوليو عام 1961، باسم كمال فهيم، وعقب الدراسات الأولى التحق بالمعهد الإكليريكي العالي بالمعادي، وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت، ونال السيامة الكهنوتية في كنيسة طوة في 20 مايو عام1988 على يدي الأنبا أنطونيوس نجيب.

خدم راعيًا في كنائس السيدة العذراء في جاهين المنيا، والقديس بطرس في بني سويف، ومارمرقس بالمنيا ومن عام 1990 لـ 1994 قام بالتدريس والتكوين في المعهد الإكليريكي العالي بالمعادي، ثم سافر لتكملة الدراسة في روما، وحصل على الدكتوراه في الكتاب المقدس من عام 1995 لـ2001، وعاد لمواصلة رسالة التدريس والتكوين بالمعهد الإكليريكي.

وفي 31 أغسطس عام 2006 انتخبه السينودس البطريركي مطرانًا معاونًا للبطريرك، وتمت السيامة الأسقفية في كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر من عام 2006 ويتولى مهمة مطران معاون للإيبارشية البطريركية، بمناطقها الثلاث، القاهرة والدلتا والإسكندرية، واختاره السينودس البطريركي فى 25 مارس 2013 أسقفًا لإيبارشية المنيا حتى صار مطرانًا لها.

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