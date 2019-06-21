أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار لأول مرة منذ 6 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجاوزة مستوى 1400 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 2013، لتتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في 3 سنوات.



وتأتي مكاسب الذهب القوية عقب تصريحات الفيدرالي الأخيرة التي أظهرت اتجاهًا واضحًا نحو إمكانية اللجوء إلى سياسة نقدية تيسيرية.



وصرح جيروم بأول رئيس الفيدرالي بأن هدف اللجنة هو الحفاظ على التوسع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام أدوات البنك حسب الحاجة.



وفي الوقت نفسه، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلن أنه يرى إمكانية خفض الفائدة ولكن ليس قبل العام المقبل.



وفي سياق منفصل، شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية التي تشهد توترًا في الأساس، وذلك بعدما أفادت التقارير الصحفية سقوط طائرة درون تابعة للولايات المتحدة بصاروخ إيراني بالقرب من مضيق هرمز.



ولكن دونالد ترامب عاد وقال إنه من المحتمل أن إيران فعلت ذلك "بالخطأ..أعتقد أنه جنرالًا أو شخصًا ما ضرب الطائرة بالخطأ".



ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات النشاط الصناعي والخدمي ومبيعات المنازل القائمة.



وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.2% إلى 1400.30 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 1414.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 4 سبتمبر2013.



وتتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2016.



كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6% إلى 1396.97 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.59.