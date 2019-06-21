القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:12 م

كيف أظهر رامي صبري "حنان الأب" بعيد ميلاد نجليه ؟

كيف أظهر رامي صبري
محمد مجدي
dostor.org/2680223

نشر المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة لابنيه "علي وعمر" محتفلًا بعيد ميلادهما السابع.

وكتب معلقا:"علي وعمر اغلي حاجه ربنا ادهالي انهارده عيد ميلادكم السابع كل سنه وانتم بخير وربنا يقدرني واقدر اعملكم الصح في حياتكم".

وأعلنت شركة نجوم ريكوردز قرب موعد طرحها لألبوم المطرب رامي صبري"، وقد طرح منه ثلاثه أغنيات.

يذكر أن رامي بدأ مشواره الفني بتلحين الأغاني لعدد من المطربين منهم عامر منيب، وشيرين عبد الوهاب، وفضل شاكر، والتقى بعد ذلك بالمخرج والمنتج طارق العريان في 2005، وأنتج له أولى البوماته والذي حمل اسم "حبيبي الأولاني" وضم الألبوم 10 أغاني.

كيف أظهر رامي صبري "حنان الأب" بعيد ميلاد نجليه ؟
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