وصول وزير الشباب والرياضة الجزائري لحضور كأس إفريقيا

وصل رءوف سليم برناوي، وزير الشباب والرياضة الجزائري، إلى القاهرة اليوم الجمعة لحضور فعاليات النسخة الـ32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 19 يوليو القادم .



وصرح بروناي قبل أيام بأن منتخب بلاده لكرة القدم لديه الإمكانيات التي تؤهله للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويخوض المنتخب الجزائري البطولة ضمن المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا، حيث تقام مباريات المجموعة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.



ويفتتح منتخب مصر البطولة، اليوم الجمعة، بملاقاة منتخب زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية على استاد القاهرة ويسبق المباراة حفل افتتاح البطولة ويتضمن أغنية عالمية من ثلاث لغات "العربية والإنجليزية والفرنسية"، تحت مسمى "متجمعين" ويقدمها ثلاثة مطربين، من بينهم النجم المصري حكيم.