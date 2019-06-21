الأسهم الصينية تُسجل أكبر مكاسب أسبوعية فى شهرين ونصف الشهر

أنهت مؤشرات الأسهم الصينية تعاملات، اليوم الجمعة، على ارتفاع، لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ بداية أبريل الماضي مع ترقب استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأنهى مؤشر "شنغهاي" المركب تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 0.5% ليسجل 3002 نقطة، مغلقًا بذلك أعلى مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ 5 أبريل الماضى.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة الصينية بنسبة 4.2 % وهي أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف الشهر.



أما على صعيد مؤشر "سي.إس.أي 300" فزاد بنسبة 0.1% في نهاية الجلسة، مغلقًا عند مستوى 3833.9 نقطة.



واستفادت الأسهم الصينية في الأسبوع الجارى من تصريحات مطمئنة حول العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث أكد الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ، على أنهما سيلتقيان في الأسبوع المقبل على هامش تواجدهما في اجتماعات قمة الـ20.



وأوقفت تلك التصريحات المخاوف ذات الصلة بأن الرئيس ترامب سيرفع قائمة التعريفات الجمركية ضد الصين لتشمل مزيدًا من المنتجات.



وفيما أعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس، أن كبار المسئولين لديها ومن الولايات المتحدة سيعقدون محادثات تجارية بعد تعليمات من قادتهم.



وهبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.3% عند 6.8690 يوان.