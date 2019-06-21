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الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:09 م

مطران القدس يترأس قداس السنوية الأولى للقمص تيموثاوس شرموخ

مطران القدس يترأس
تريزة شنودة
dostor.org/2680216

ترأس الأنبا أنطوينوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس والشرق الأدني صباح اليوم قداس تذكار السنوية الأولي للراحل القمص تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم بأسيوط وذلك بمقر المطرانية.

وشاركه في صلوات قداس تذكار السنوية الأولى الأنبا أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصدفا والغنايم وكهنة الإيبارشية.

يذكر أن الراحل القمص تيموثاوس شرموخ، هو وكيل مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم، ووالد كلًا من الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى، والقس تادرس الأورشليمى الراهب بالقدس، والقس صموئيل القمص تيموثاوس الكاهن في مطرانية أبوتيج.

وتمت سيامة القمص الراحل في 4 إبريل 1968، ونال درجة القمصيه في 13 مارس 1983، وكان راعيًا بكنيسة مارمرقس في أبوتيج منذ سيامته كاهنًا وحتي رحيله.

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