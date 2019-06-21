لماذا بكى رابح صقر على مسرح مدينة عرعر؟

انتشر مؤخرًا على مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو للمطرب رابح صقر، وهو يبكي خلال حفلته بمدينة عرعر بالسعودية.



مصدر مقرب من صقر قال في وسائل الإعلام عقب إنتهاء الحفل، إن سبب بكاء صقر يعود لأن أغنية "صدقيني" وجهها لوالدته المتوفاة.



وكان الفنان السعودي رابح صقر، قد صرح سابقًا بتوجيهه هذه الأغنية إلى والدته المتوفاة، لذا يجهش في البكاء كلما غنّاها وتذكرها.



وكانت مدينة عرعر، قد شهدت الحفلة الغنائية الأولى فيها بمشاركة الفنان رابح صقر، والفنان الشاب عايض يوسف.



وأحيا "صقر" منذ بداية العام الجاري، عددًا من الحفلات الغنائية في السعودية، آخرها حفلته في الرياض بمناسبة عيد الفطر. شاهد

