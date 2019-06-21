السكة الحديد: مبادرة نظافة المزلقانات تعزز الوطنية

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، المهندس رفعت حتاتة، إن مبادرة نظافة حرم السكك الحديدية والمزلقانات بالمحافظات، لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين في أول يوم لافتتاحها رسميا.



وأوضح "حتاتة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة بمشاركة طلاب المدارس بالجامعات، وذلك خلال فترة إجازة الصيف، هدفها تعزيز روح النظافة لدى المواطنين، ومدى أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمرفق السكة الحديد والذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.



وأضاف "رئيس الشركة"، أن المبادرة ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز مفهوم الوطنية لدى المواطنين، وذلك لعملهم بأيديهم فى المنشآت الحيوية الخاصة بهم، فمرفق السكة الحديد ملك للمواطنين لذا يجب الحرص على نظافته وجودته.



وأشار إلى أن الالتحاق بداية من اليوم الموافق 21-6-2019 حتى تاريخ يوم 30 يونيو الجارى.