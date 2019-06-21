صحيفة: نتنياهو وراء إلغاء قرار ترامب ضرب إيران

أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، السبب وراء إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعمليته ضد إيران.



وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من طلب من ترامب إلغاء الهجوم على إيران، وذلك في أعقاب إسقاط الأخيرة طائرة تجسس أمريكية.



ووفقا لموقع "بمزراح هتيخون" الإسرائيلي، فإن "نتنياهو اتصل بترامب في أعقاب إسقاط الطائرة الأمريكية، وطلب منه إلغاء الهجوم على إيران خوفا من إطلاق صواريخ على إسرائيل".



وكان ترامب أرسل رسالة إلى طهران مساء الخميس، من خلال سلطنة عمان، حذر فيها ترامب طهران من أن الهجوم العسكري صار وشيكا.



وقال ترامب في رسالته،: "لا نريد الحرب بل محادثات" وأكد المسئولون الإيرانيون، أن الرئيس الأمريكي منح طهران مهلة قصيرة للرد على رسالته.



وقالت الوكالة إن طهران ردت على عمان قائلة: "إن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا، لكن الرسالة ستنقل إليه".