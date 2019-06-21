تأخر سفر لاعبي الكاميرون إلى القاهرة بسبب نزاع مالي

قالت متحدثة باسم منتخب الكاميرون، اليوم الجمعة، إن اللاعبين رفضوا مغادرة فندق الإقامة للسفر إلى مصر استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بسبب نزاع مالي.

ومن المنتظر أن تبدأ حاملة اللقب مشوارها بمواجهة غينيا بيساو، يوم الثلاثاء، ورفض اللاعبون السفر مساء الخميس وسط تقارير عن خلافات حول مستحقاتهم.

وأضافت المتحدثة لرويترز "الأسود في ياوندي حتى الآن ولم يتوصلوا إلى اتفاق مع المسئولين بشأن المكافآت".

وهذا تصرف مكرر في إفريقيا قبل المسابقات الكبرى وعادة لا تجد الاتحادات الوطنية موارد كافية لدفع مستحقات كبيرة للاعبين، وعاشت نيجيريا وغانا ظروفًا مشابهة في آخر نسخ لكأس العالم.

وقال جابرييل نلوجا، المتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون، إن كل لاعب حصل على 20 مليون فرنك إفريقي (34635 دولارا) وذكر مصدر بالاتحاد الكاميروني للعبة أن اللاعبين طلبوا ضعف هذا المبلغ.

وقال مصدران على صلة بالمفاوضات إنه من المتوقع أن يغادر الفريق الكاميرون في وقت لاحق، اليوم الجمعة، بعد أن اتفقت وزارة الرياضة على دفع خمسة ملايين فرنك إفريقي إضافية بعد تحقيق أول فوز في البطولة.

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون هذه النسخة لكن سحب منها حق التنظيم بسبب التأخر في التحضيرات بجانب مخاوف أمنية لتنتقل البطولة إلى مصر.

وتنطلق البطولة مساء اليوم بمباراة بين مصر وزيمبابوي في القاهرة.