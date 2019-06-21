بوسي تثير الجدل بـ"البيجامة"

في الآونة الأخيرة، بدأت البيجامات تنتقل من غرف النوم إلى الشوارع والمهرجانات السينمائية، حتى باتت صيحة جديدة تختارها النجمات، حيث ظهرت مؤخرًا الفنانة بوسي بهذه الإطلالة بعدما نشرت عدة صور لها مرتدية "البيجامة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ومع نشر بوسي هذه الصور، عملت على قفل خاصية الرد على الصور، حتى لا ينتقدها الجمهور الخاص بها على السوشيال ميديا.



يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجمات اللواتي تبنين إطلالات البيجامات في الآونة الأخيرة، ومن ضمنهن ياسمين رئيس بعد إطلالتها على السجادة الحمراء، في مهرجان دبي السينمائي، بالإضافة إلى سيلينا جوميز وكيرستين دانست وجيسيكا ألبا، بالإضافة إلى جيجي حديد.