قس يحضر صلاة الجمعة في ميت غمر (فيديو)
تزينت شواطئ محافظة الإسكندرية بالأعلام المصرية، بطول طريق الكورنيش، بالإضافة إلى رفع أعلام الدول الإفريقية المشاركة في البطولة على العديد من الشواطئ والشوارع المحيطة. كما وضعت لافتات للترحيب بضيوف ...
أجرى معهد أورام طنطا بمحافظة الغربية، عملية استئصال ورم ساركومي متضخم من مفصل الركبة لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا، في عملية جراحية استغرقت أكثر من 5 ساعات. وأوضح الطبيب المعالج، أن المريض كان يعاني ...
يجهز أهالي منطقة "أبو شاهين"، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مسقط رأس نجم منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي، محمد النني، لمشاهدة المباراة الأولى لـ"الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية أمام ...