تردد قناة "تايم سبورت" لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية

يترقب محبو كرة القدم المصرية والعالمية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة 21 يونيو، والتي من المقرر أن تنقل قناة "تايم سبورت" تغطيتها لحظة بلحظة حتى 19 يوليو المقبل.



ويبحث الكثيرون عن تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عبر القمر الصناعي نايل سات من داخل مصر وخارجها، مجانًا، ويمكن استقبال القناة من خلال البث الفضائي عبر التردد 11449 باستقطاب أفقي، أو الحيز الأرضي UHF 32.



ويفتتح منتخب مصر البطولة، اليوم الجمعة، بملاقاة منتخب زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية على إستاد القاهرة ويسبق المباراة حفل افتتاح البطولة ويتضمن أغنية عالمية من ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، تحت مسمى "متجمعين" ويقدمها ثلاثة مطربين، من بينهم النجم المصري حكيم.