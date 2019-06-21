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عالم
الجمعة 21/يونيو/2019 - 01:54 م

يونسيف: 1.3 مليون شخص بينهم 650 ألف طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية بالكاميرون

يونسيف: 1.3 مليون
dostor.org/2680195

قال توبي فليكر، المتحدث باسم منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 1.3 مليون شخص بينهم حوالي 650 ألف طفل بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية فى مناطق الشمال الغربى الجنوب الغربى من الكاميرون، وأضاف أنه مع استمرار تدهور الحالة الأمنية هناك، فإن حوالى 450 ألفًا من هؤلاء الاشخاص نصفهم من الاطفال مشردون داخليا.

وأضاف المتحدث، أن الأطفال وعائلاتهم يعانون من العنف المسلح والهجمات على منازلهم ومدارسهم والاختطاف والعنف الجنسي والتجنيد فى الجماعات المسلحة، كما تؤثر عمليات الإغلاق التى تفرضها الجماعات المسلحة على حرية حركتهم، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية اليهم.

ونوه فليكر إلى أن ما يقرب من 40% من المرافق الصحية فى المنطقة الجنوبية الغربية لم تعد تعمل، مشيرًا إلى أن الأزمة في تلك المناطق تصاعدت بسبب احتجاجات الانجلوفون فى المنطقة والتى دعت الى مزيد من الحكم الذاتى قبل حوالي 3 سنوات وكان لها تأثير مدمر على حق الأطفال فى التعليم.

وأوضح أن حوالى 3 سنوات مرت على آخر مرة خطى الأطفال في تلك المناطق إلى فصولهم الدراسية وأن حوالي 80% من المدارس هناك أغلقت من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وبما أثر على أكثر من 600 ألف طفل فى الوقت الذي تم تدمير ما لا يقل عن 74 مدرسة، وتعرض الطلاب والمدرسين والعاملين بالمدارس للعنف والاختطاف والترهيب.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018 تم اختطاف أكثرمن 300 طالب ومدرس وتم الإفراج عنهم جميعًا لاحقاً بعد تجارب مروعة، وحذر المتحدث باسم يونسيف من أن استهداف التعليم فى هذه المناطق بالكاميرون يعرض مستقبل جيل كامل من الأطفال للخطر.

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