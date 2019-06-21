بالتزامن مع احتفال جوجل به.. القصة الكاملة لـ"عيد الأب"



يحتفل، اليوم، محرك البحث جوجل بمناسبة يوم الأب 2019، والتي تأتي في يوم الحادي والعشرين من يونيو من كل عام، في العديد من دول العالم، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا العيد:



يوم الأب هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشارًا في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.



وفي البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، وقد تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدًا موروثًا، وخصوصًا في أمريكا اللاتينية، بعد أن جاء به الغزاة الإسبان والبرتغاليون، فيما تبنت غيرها من البلدان عيد الأب المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يوافق ثالث يوم أحد من شهر يونيو، وجرى تدشين واحدة من الاحتفالات الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.



وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.



أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.



ولذلك قدمت عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتويجًا لجهود سونورا احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.