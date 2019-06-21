الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

احتفل الأمير ويليام، الثاني في ولاية العرش البريطاني، بعيد ميلاده السابع والثلاثين بشكل شخصي اليوم الجمعة.



وغرد قصر كينجستون عبر الصفحة الرسمية للأمير على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "شكرا لكم جميعا على أمنياتكم المحببة في عيد ميلاد دوق كامبريدج".



والأمير ويليام هو الثاني في تسلسل ولاية عهد عرش بريطانيا لخلافة جدته الملكة إليزابيث الثانية، 93 عاما، ثم والده الأمير تشارلز، 70 عاما، الأول في ولاية العهد.



وعبر صفحته على موقع "تويتر"، نشر الأمير تشارلز صورة بالأبيض والأسود له وهو يلاعب ويليام في حديقة قصر كينجستون عام 1984 وتمنى قصر باكنجهام، عبر "تويتر" أيضا، لويليام عيد ميلاد سعيدا، ونشر العديد من الصور له مع الملكة.



يذكر أن ويليام هو الابن الأكبر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، أميرة ويلز، ولدى ويليام وزوجته كيت، دوقة كامبريدج، 3 أطفال الأمير جورج 5 سنوات والأميرة تشارلوت 4 سنوات والأمير لويس الذي يبلغ من العمر عاما واحدا.



كما خدم ويليام في الجيش البريطاني لمدة 7 أعوام ونصف العام عندما كان في العشرينيات، وتدرب كطيار لمروحية.